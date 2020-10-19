Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выполнил многие из своих предвыборных обещаний, данных им в 2016 году. Он пересмотрел торговые соглашения, построил стену на границе с Мексикой и ограничил потоки иммигрантов из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Но он также нарушил ряд предвыборных обещаний, и теперь он собирается разочаровать избирателей в самом важном для американцев избирательном вопросе — экономике. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Трамп пообещал стать «лучшим президентом из когда-либо выбранных для этого Богом». Но вот мрачная реальность для избирателей: сегодня безработных американцев больше, чем в 2016 году. Все больше американцев живут на пособия. Впервые «Врачи без границ» реализуют проекты по оказанию гуманитарной помощи США.

Журналисты отмечают, что возле центров распределения продуктов питания в Штатах выстроились в очередь не просто автомобили старых моделей. Водители уже престижных марок часами стояли в очереди за мешком риса и замороженной курицей.

Таким образом, отмечают они, пандемия коронавируса буквально «поедает» средний класс США. По оценкам Колумбийского университета, в Соединенных Штатах сейчас насчитывается до восьми миллионов лиц, которые стали бедными.

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