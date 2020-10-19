Уфа, , 12:57 — REGNUM Матери семерых детей, у которой сгорел дом, по решению главы Башкирии Радия Хабирова окажут материальную помощь для приобретения жилья. Об этом 19 октября сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, пожар произошёл днем 16 октября в Белокатайском районе в доме, где находились семь детей в возрасте от одного года до десяти лет. Их 28-летняя мать находилась во дворе дома. Женщина услышала звук пожарных извещателей, которые были установлены в доме за счет средств республиканского бюджета, и успела вывести из дома всех детей, добавил он.

Гумеров отметил, что дом после пожара восстановлению не подлежит. Поэтому по решению главы Башкирии хозяйке дома, которая воспитывает семерых детей одна, будет оказана материальная помощь для покупки жилья.

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