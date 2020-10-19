Тбилиси, , 12:46 — REGNUM В Грузии будут созданы условия для того, чтобы на предстоящих парламентских выборах смогли проголосовать те, кто находится в карантинных зонах или на самоизоляции по коронавирусу. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 октября сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге.

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Она рассказала, что на каждом избирательном округе создадут, минимум, один избирательный участок, где будут работать специальные группы.

«Представители спецгрупп обеспечат доставку урн для голосования в стационары и к находящимся в изоляции избирателям. В то же время, избиратели, находящиеся в самоизоляции, данные которых официально зарегистрированы в базе данных соответствующего ведомства, будут иметь возможность обратиться в избирательную администрацию с просьбой о предоставлении услуги мобильной урны», — сказала Микеладзе.

Она отметила, что данное решение было принято на основе консультаций в составе комиссии, в которую вошли представители ЦИК, политических партий, общественных движений и международных организаций.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент страны.

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