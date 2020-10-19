Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Англосаксы уже третий год раскручивают явно неправдоподобные версии с «использованием Россией химического оружия», потому что им требуется обоснование сохранения такого оружия в натовских арсеналах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 октября, комментируя высказывания Алексея Навального.

Как сообщалось ранее, Навальный в одном из интервью заявил, что «заметил» отсутствие критики в адрес России со стороны президента США Дональда Трампа в связи с «отравлением». Он также выразил надежду, что в будущем президент США всё же осудит «использование химического оружия в XXI веке».

« Рассуждая по поводу «использования химического оружия в XXI веке» и позиции Вашингтона по данному вопросу, Навальный упускает из виду тот важный факт, что обязательства США по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении до сих пор не выполнены. Россия свои запасы химического оружия уничтожила ещё к 27 сентября 2017 года, это подтверждено международными инспекциями, а вот в руках США, а значит, и в руках НАТО, остаются крупные его запасы.

Раз англосаксы уже третий год раскручивают явно неправдоподобные версии с «использованием Россией химического оружия» (сначала Скрипали, а теперь вот Навальный), значит, помимо чисто политических мотивов, им нужна именно эта, химическая, версия. Зачем? Похоже, что им требуется обоснование сохранения в натовских арсеналах химического оружия. «Логика» тут понятна: Россия солгала, сказав, что уничтожила свои химические боеприпасы, она продолжает их разработку, применяет их, — значит, и мы должны себя «обезопасить». Происходит это, напомню, в условиях, когда Организация по запрещению химического оружия полностью подпала под западный контроль. На эту версию англосаксов работают и провокации, периодически устраиваемые ими в Сирии.

В данном контексте встаёт логичный вопрос: почему США, официально обладая химическим оружием, не опасаются разыгрывания этой опасной темы против них? Или всё-таки опасаются и поэтому в «деле Навального» ведут себя более сдержанно, чем в «деле Скрипалей»?

Думаю, что если президент США присоединится к новой волне обвинений в адрес России по поводу «использования химического оружия», руководству нашей страны имеет смысл объявить о заморозке соответствующих наших обязательств по конвенции о химоружии до тех пор, пока оно не будет полностью уничтожено в США, а наши инспекторы это дотошно не проверят на всей американской территории.