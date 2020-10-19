Тбилиси, , 12:24 — REGNUM Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили предложил предстоящие парламентские выборы в стране провести в течение двух дней, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Об этом он, как передает «Общественное телевидение», 19 октября заявил на брифинге.

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Политик обратил внимание на то, что в стране ухудшается эпидемиологическая обстановка, а большая часть населения, судя по всему, собирается пойти голосовать. Чтобы избежать очередей, где высок риск заразиться коронавирусом, Элисашвили предложил разделить потоки избирателей.

«Партия «Граждане» предлагает властям и всему обществу вместо однодневных выборов в субботу 31 октября провести выборы в течение двух дней, 30 и 31 октября. Например, распределим избирателей по спискам в алфавитном порядке, чтобы не было очередей», — заявил Элисашвили.

Стоит отметить, что, по данным на 19 октября, в Грузии за последние сутки выявили 1186 носителей коронавируса. Этот показатель в стране растет с начала сентября. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что выборы не будут переносить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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