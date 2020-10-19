Киев, , 12:19 — REGNUM Православные украинцы восприняли переговоры президента страны Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея в Стамбуле неоднозначно, заявил в своем комментарии 20 октября украинский политолог Александр Гончаров.

«Какой важный поворот в политике президента Зеленского ожидать многонациональной Украине после того, как патриарх Варфоломей принял его в своей резиденции», — задается вопросом эксперт.

Также он отмечает, что Зеленский «почему-то» вдруг стал проявлять столько внимания религиозным вопросам, при том, что на Украине он храмы не посещает.

Гончаров также отмечает, что в целом ему «трудно поверить» в то, что президент Украины, принимая решение об определении Турции в качестве стратегического партнера, не учитывал геополитические риски, которые Киеву придется разделить за агрессивную и неоднозначную турецкую внешнюю политику. Он заявляет, что если Зеленский понимал все риски, то неясно, почему всё-таки решился.

«Продолжает накапливаться негатив в адрес Турции со стороны Франции, Греции, Кипра и еще ряда стран Евросоюза… Накапливается всё больше поводов для ухудшения отношений Анкары и Брюсселя… Обострились отношения Турции с Египтом, Сирией и рядом стран Ближнего Востока… Из Вашингтона сообщили, что если сведения об испытании Турцией закупленных у РФ зенитных ракетных систем С-400 подтвердятся, то это повлечет «потенциальные серьезные последствия» для сотрудничества США и Турции в сфере безопасности… Возникает вопрос, а зачем нам, Украине — новоиспеченному стратегическому партнеру Турции, разделять с ней такие серьёзные геополитические проблемы и риски? А главное — как это отразится на сотрудничестве Украины со странами Евросоюза и США?» — объяснил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 16 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Стамбул и по итогам всех переговоров заявил, что диалог между Украиной и Турцией динамично развивается, «страны готовы углублять стратегическое партнерство и развивать сотрудничество во всех сферах взаимного интереса».

«Никакие вирусы не помешают партнерству и дружбе наших стран. И сегодняшние плодотворные переговоры ярко это доказывают», — сказал в Стамбуле Зеленский.

Также в ходе визита президент Украины и его супруга встретились со вселенским патриархом Варфоломеем, который является одним из главных лоббистов создания на Украине «поместной церкви».

«Благодарен за всё, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру… Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Накануне визита в Турцию глава Украины в интервью турецкому информационному агентству Demirören заявил, что «в нашем регионе» без Турции решать геополитические вопросы нельзя, включая Крым.