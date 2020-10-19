Киев, , 11:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «вдруг» решил заняться проблемой легализации марихуаны, хотя зачем это ему нужно именно сейчас, трудно сказать.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил в своем комментарии 20 октября украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт отмечает, что у Зеленского явно есть дела и поважнее каннабиса — борьба с элитной коррупцией, проведение радикальных социально-экономических реформ, организация обороны страны, борьба с бедностью и т. д.

«Но выбрана именно эта проблема — легализации наркотиков для «потешного» общенационального опроса… Если президент Зеленский думает, что актуализацией темы наркотиков он привлечет к себе внимание молодежи, то это просто ошибка. Но если он думает, что, подымая тему легализации марихуаны, он тем самым успокоит Сороса, который уже 40 лет занимался этой проблемой, то это наивное заблуждение… И семейству Байдена, кандидата в президенты США от Демократической партии, тоже не понравится соединение темы Украины и наркотиков», — заявил Небоженко.

В завершение политолог отмечает, что можно только догадываться, что задумал президент Украины следующим шагом после безуспешной борьбы за мир в Донбассе и «жгучего интереса к легализации наркотиков».

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине пройдет опрос, в котором граждане должны высказать свое мнение по ряду важных вопросов. Один из них касается легализации марихуаны в медицинских целях.