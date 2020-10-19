Киев, , 11:57 — REGNUM Пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» состоит из «арендованных людей». Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 18 октября в эфире телеканала 112.ua.

«Это лидеры общественных мнений, собранные на местах. Представители бизнеса, науки, местные начальники… Их временно арендовали себе в списки», — рассказала она.

Экс-министр отметила, что указанные люди очень любят власть, а поскольку в данный момент власть — это «Слуга народа», они в неё и влились.

«Слуга народа» не может выиграть или проиграть выборы, потому что её нет. Это списки арендованных людей. Как только они принесут присягу… договор закончится», — отметила Лукаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал падение рейтинга партии «Слуга народа» до 20% к концу 2020 года.

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