Сеул, , 11:59 — REGNUM В Южной Корее сократили бюджет и штат сотрудников межкорейского офиса оперативной связи в северокорейском городе Кэсон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства объединения.

Согласно опубликованным данным, бюджет межкорейского офиса связи на 2021 год составит 301 млн вон (~$270 тыс.).

Известно, что в текущем году бюджет составляет 6,41 млрд вон (~$5,7 млн), в 2019 году — 8,25 млрд вон (~$7,4 млн), в 2018 году — 1,96 млрд вон (~$1,7 млн).

Отмечается, что штат также будет сокращён вдвое, с 29 до 15 человек.

Напомним, что в июне 2020 года КНДР оборвала все каналы связи с Южной Кореей и подорвала межкорейский офис связи. Призывы Сеула о восстановлении связи по-прежнему остаются без ответа.

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