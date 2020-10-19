Степанакерт, , 11:48 — REGNUM В ночь на 19 октября ВС Азербайджана нанесли удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Об этом 19 октября сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в Telegram-канале официального Инфоцентра НКР.

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"В ночь с 18 на 19 октября, параллельно с ночными боями, Азербайджан в очередной раз нарушил договоренность о перемирии, открыв огонь по мирным населенным пунктам Арцаха (НКР — ред.) и ударив по гражданским объектам», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что ракетным обстрелам были подвергнуты город Мартуни и села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван Кашатагского района НКР.

«Данные о пострадавших и нанесенном ущербе уточняются», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель минобороны Армении Аргун Ованнисян заявил, что неудавшаяся попытка организации танковой атаки в Нагорном Карабахе была произведена 18 октября со стороны ВС Азербайджана.