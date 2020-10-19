Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Парламентское большинство в риксдаге поддержало инициативу о найме сотрудников норвежской полиции в Швеции. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Предложение, которое призвано восполнить нехватку полицейских в Швеции, содержится в представленном «Христианскими демократами» законопроекте принятия альтернативного бюджета.

«Либералы», «Центристы», «Шведские демократы» и «Умеренные» положительно восприняли эту идею. Таким образом, предложение «Христианских демократов» получило парламентское большинство.

Однако на председателя Комитета по правовой политике Фредрика Лунда Саммели это предложение не произвело впечатления.

«Я думаю, что это неправильный путь. Я считаю, что лучше всего сосредоточиться на том, как со временем привлечь больше шведской молодежи к поступлению в полицейскую академию», — заявил Саммели.