Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Центральная проблема Швеции заключается в том, что правящая элита все больше отдаляется от потребностей и запросов граждан. Правящая элита «превратилась» в группу со своими собственными ценностями и политическими проектами вместо того, чтобы быть связанной с интересами избирателей, которые их и выбрали. Об этом написал в статье, опубликованной в газете Fria Tider, доцент экономических наук Ян Тульберг.

«Мы возвращаемся к додемократическому порядку, с населением и правительством, а не гражданами, составляющими основы демократии, и назначенными представителями. Это разделение имеет место во всем западном мире, но особенно в Швеции. Возможно, лучшее описание этого переворота — книга Кристофера Лэша «Восстание элит и предательство демократии». В значительной степени можно увидеть, что номенклатура преследует другие цели, кроме благополучия населения. Однако им нужен моральный авторитет, который может обосновать, что эти новые идеалы находятся на более высоком уровне, чем интересы населения и конкретные политические взгляды. Истеблишмент настаивает на том, что мультикультурализм — путь вперед, несмотря на свои первоначальные проблемы. Просвещение и наука модернизма эмпирически возвысили человечество, но теперь мы обращаемся к беспорядку постмодернизма, затрагивающему наш лексикон и образ мышления», — написал Тульберг.