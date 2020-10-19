Стокгольм, , 11:41 — REGNUM «Шведские демократы» готовы пойти на альянс с «Умеренными» и «Христианскими демократами» с целью будущего сотрудничества, целью которого стала бы выработка бюджетной политики, но требуют письменного соглашения об условиях сотрудничества. Об этом со ссылкой на заявление лидера партии Джимми Окессона сообщила газета Fria Tider.

«Хорошо, если мы согласимся на это и зафиксируем это на бумаге. Так мы будем знать, что имеем отношение к этому процессу и контролируем его извне», — заявил Окессон.

Политик подчеркнул, что формальное соглашение должно определить, «по крайней мере основы» будущего бюджетного сотрудничества.

Окессон сослался на муниципалитет Свалёве, где три партии и присоединившиеся к ним «Либералы» уже имеют письменные договоренности, что создает предпосылки для тесного взаимодействия на местном уровне.