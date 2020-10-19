Минск, , 11:28 — REGNUM В ходе несанкционированных акций протеста, которые прошли в Белоруссии 18 октября, сотрудниками правоохранительных органов было задержано свыше 240 их участников. Об этом 19 октября сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

В настоящее время в списке задержанных протестующих, который публикуют на своем сайте правозащитники, 241 фамилия, также указывается, что в ходе протестных акций были задержаны четыре журналиста.

Также указывается, что большая часть демонстрантов была задержана в Минске, однако также есть задержанные в Светлогорске, Бресте, Витебске, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, Гомеле и Новогрудке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске из-под ареста освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, присутствовавший на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ республики.