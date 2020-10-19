Анкара, , 11:31 — REGNUM Турецкая компания Aksoy Ventures, специализирующаяся на генерации электроэнергии, продаже топлива и промышленном строительстве, заинтересована в приватизации украинских энергетических активов, а также в участии в инфраструктурных проектах. Об этом сообщила 17 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Украина заинтересована в дальнейшем росте турецких инвестиций и реализации совместных проектов, в том числе инфраструктурных, на условиях государственно-частного партнерства», — рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на быстрое привлечение турецких инвестиций.

«Важно не откладывать встречи на потом. Если есть шанс — встречаемся и в выходные, обсуждаем детали, чтобы двигаться быстрее…» — сказал он.

Зеленский отметил, что турецкий бизнес доказал своё качество на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины рассказал о том, что Украина и Турция намерены углублять сотрудничество в военной сфере, в частности развивать двигателестроение, строительство кораблей и средств противовоздушной обороны.

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