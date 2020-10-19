Анкара, 19 октября 2020, 11:31 — REGNUM Турецкая компания Aksoy Ventures, специализирующаяся на генерации электроэнергии, продаже топлива и промышленном строительстве, заинтересована в приватизации украинских энергетических активов, а также в участии в инфраструктурных проектах. Об этом сообщила 17 октября пресс-служба офиса президента Украины.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на быстрое привлечение турецких инвестиций.
Зеленский отметил, что турецкий бизнес доказал своё качество на международной арене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины рассказал о том, что Украина и Турция намерены углублять сотрудничество в военной сфере, в частности развивать двигателестроение, строительство кораблей и средств противовоздушной обороны.
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