Пханмунджом , Южная Корея, , 12:05 — REGNUM Программа туристических поездок в пограничный пункт Пханмунчжом, ранее приостановленная из-за пандемии коронавируса и вспышки африканской чумы свиней (АЧС), будет возобновлена с начала ноября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Известно, что данная программа была приостановлена в октябре 2019 года.

В министерстве отметили, что в последнее время сообщений о случаях заражения АЧС в приграничных районах не поступало, поэтому туристическая программа будет возобновлена с 6 ноября. 4 ноября состоится пробный запуск программы, в которой примут участие 80 человек.

Кроме того, срок подачи заявок на посещение Пханмунчжома был сокращён с двух месяцев до двух недель, а минимальный возраст туристов снижен с 10 до 8 лет.

Пханмунджом — место, расположенное в государствах Республика Корея (провинция Кёнгидо, город Пхаджу) и Корейская Народно-Демократическая Республика (провинция Хванхэ-Пукто). Он является местом, включающим в себя здания для проведения переговоров по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова в демилитаризованной зоне.