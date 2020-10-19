Москва, , 11:22 — REGNUM Информация российского военно-промышленного комплекса оказывается наиболее ценной для разведывательных служб Северной Кореи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что весной 2020 года хакеры из КНДР организовали несколько атак на российские военные и промышленные организации.

«Это их (северокорейских разведчиков — прим. ИА REGNUM) нормальная практика. Они активно этим занимаются. Почему это им важно? Им необходимо получение научно-технической информации. И наиболее ценной для них является информация российского ВПК. Потому что на протяжении 70 лет они были вооружены либо советским (российским) оружием, либо его клонами собственного или китайского производства. Есть довольно много материалов о том, как еще КГБ пресекала северокорейский шпионаж на территории СССР, — рассказал Ланьков. — Причем интерес у северокорейских разведывательных служб всегда вызывала либо военная технология, либо технологии, связанные с теми отраслями промышленности, которые развиты в Северной Корее».

А это, как подчеркнул Ланьков, горная промышленность и металлургия.

«Северокорейская разведка всегда пыталась активно использовать этнических корейцев в своих целях. Использовала студентов и так далее, — добавил он. — Но с другой стороны, покажите мне страну, которая не занимается шпионажем в отношении тех стран, которые для нее важны. Покажите мне страну, где государство не занимается промышленным шпионажем или, говоря вежливо, научно-технической разведкой. Северокорейская разведка активно работала по Советскому Союзу на протяжении многих десятилетий. Причем никогда не имело значения то, союзники мы или нет. С конца 1950-х годов».

По словам востоковеда, Россия может написать дипломатическую ноту в связи со случившимся, но особого результата это не даст.

«Северокорейцы сделают то, что в таких случаях делают почти все. Они сделают морду кирпичом и скажут, что это не мы. С другой стороны, надо понимать, что никакого особого злодейства они не совершили. Они делают то, что делают все. Единственный разумный вариант — совершенствовать собственную контрразведку. Обеспечивать безопасность компьютеров», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года северокорейской хакерской группировкой Kimsuky было проведено несколько атак на российские военные и промышленные организации. Как рассказала глава отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасия Тихонова, нынешней весной хакеры из КНДР, воспользовавшись пандемией, проводили вредоносные рассылки, в том числе с использованием социальных сетей для того, чтобы получить конфиденциальную информацию из российских аэрокосмических и оборонных компаний.

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