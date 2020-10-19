Москва, , 11:06 — REGNUM Государство должно гарантировать социальную поддержку гражданам в случае побочных эффектов прививок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») в ходе заседания круглого стола.

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«Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медотвода. Должна быть четкая инструкция для этого и персональная ответственность. А в случае наступления побочных эффектов государство должно гарантировать гражданам полную поддержку и защиту», — заявил Огуль.

Это должно быть прописано на законодательном уровне и доведено для всех, уверен парламентарий.

В России проходят исследования вакцин от коронавируса.

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