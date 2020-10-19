Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Секретные переговоры представителя администрации США Кэшьяпа Пателя с руководством Сирии состоялись ранее в этом году в Дамаске. Они касались освобождения якобы находящихся в стране американских граждан, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали о «секретных встречах» высокопоставленного сотрудника Белого дома с представителями сирийского правительства. Патель намеревался «обеспечить освобождение по меньшей мере двух американцев, которых предположительно удерживает президент Башар Асад».

Патель — заместитель помощника президента США Дональда Трампа, он курирует в его администрации вопросы борьбы с терроризмом. Впервые более чем за десять лет американский чиновник высокого ранга встретился с властями Сирии. С кем именно он говорил, не уточняется, пока нет информации и о том, принесли ли переговоры результат, отметили источники.

Газета уточняет, что власти США хотят освободить журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году, а также американского и сирийского медика Маджида Камалмаза, исчезнувшего в 2017 году. Власти Сирии удерживают ещё по меньшей мере четверых американцев, утверждается в публикации.