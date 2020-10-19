Москва, , 11:00 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») заявил о необходимости ввести в России электронные паспорта прививок, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

«Как мы уже не раз говорили: нам необходимо повсеместно ввести на территории всей России электронные паспорта прививок. Они помогут нам не только владеть оперативной информацией о привитых и непривитых детях», — отметил Огуль.

Во-первых, с их помощью можно будет напоминать гражданам о том, что пришло время сделать ту или иную прививку, особенно важно это будет, когда дети вырастут и будут самостоятельно следить за этим, сказал парламентарий в ходе заседания круглого стола.

«Кроме того, в эти паспорта нужно вносить не только информацию об отказе от прививок, но и причину отказа. Что это — медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим убеждениям. Это позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку», — заявил депутат.

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