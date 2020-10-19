Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Сын кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантер предпринимал попытки вернуть жёсткий диск, на котором содержится компрометирующая его информация о коррупции и делах в украинской компании. Электронное письмо с такой просьбой он отправил в компьютерную мастерскую, откуда диск был изъят ФСБ. Об этом сообщил бывший помощник президента США Дональда Трампа, политический консультант Стивен Бэннон, пишет журнал Newsweek.

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Также, по его словам, с подобными просьбами через адвоката он обращался к суду и властям США.

«Адвокат Хантера Байдена связывался с нами по телефону и обращался по электронной почте, сообщая: «Мне нужно вернуть жесткий диск», — добавил в интервью Sky News Бэннон.

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«Это не какая-то российская разведывательная операция; они признают, что это их жесткий диск», — сказал консультант. — У нас есть электронные письма от адвоката, и если нам понадобится их обнародовать, мы их обнародуем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The New York Post обнародовала переписку сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским посредством электронной почты. В письме от 17 апреля 2015 года украинский бизнесмен поблагодарил Хантера Байдена за возможность встретиться с его отцом в Вашингтоне. Тогда Джо Байден был вице-президентом США. В письме 2014 года Пожарский просил у сына Байдена совета о возможном использовании его влияния «от лица» Burisma. По информации Fox News, ноутбук Байдена-младшего был изъят ФБР из мастерской в штате Делавер.

После этого скандала президент США Дональд Трамп заявил, что кндидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден должен раскрыть всю информацию о своём участии «в деловых сделках его семьи и использовании влияния по всему миру, в том числе в Китае и России», назвав своего соперника «коррупционным политиком».

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат главы Белого дома Руди Джулиани опроверг информацию о том, что компромат на бывшего вице-президента и его сына он получил из России. По его словам, «Хантер всё написал сам, как будто для нас».