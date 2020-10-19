Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не откажется от борьбы за пост главы государства, даже если 3 ноября проиграет своему сопернику, демократу Джозефу Байдену. Об этом бывший советник Трампа Стив Бэннон рассказал в опубликованном 19 октября интервью австралийскому изданию The Australian.

Трамп не завершит свою карьеру, подчеркнул Бэннон, он победит на выборах. Но даже если по какой-то причине победителем объявят Байдена, Трамп заявит о желании баллотироваться в президенты в 2024 году.

Бывший советник также предположил, что итоги предстоящих выборов будут оспорены в Верховном суде и процесс урегулирования затянется на некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Трамп ранее заявил, что победа его соперника Байдена будет означать для США новую Великую депрессию.

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