Буэнос-Айрес, , 10:33 — REGNUM Экс-министр экономики Боливии Луис Арсе победил на президентских выборах, заявил бывший президент страны Эво Моралес 19 октября на пресс-конференции, которая прошла до объявления официальных итогов выборов.

«Лучо будет нашим президентом», — сказал Моралес в ходе пресс-конференции в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Он пояснил, что предварительные итоги голосования говорят о победе «Движения к социализму». Эта социалистическая партия, возглавляемая Моралесом, получила большинство в обеих палатах парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские и парламентские выборы в Боливии состоялись 18 октября. По данным экзитпола, кандидат от «Движения к социализму» Арсе набрал около 52,4% голосов, а экс-президент страны Карлос Меса — 31,5%.

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