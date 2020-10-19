Стокгольм, , 10:21 — REGNUM Существует мало признаков того, что новые санкции Евросоюза (ЕС) и Великобритании против Российской Федерации из-за «отравления» оппозиционера Алексея Навального повлияют на поведение страны в дальнейшем. Предыдущие пакеты санкции к этому не привели. Об этом в своей авторской статье сообщил журналист крупнейшей шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter Микаэль Виньярски.

Как отмечает Виньярски, после отравления Скрипалей в 2018 году ЕС потребовался целый год, чтобы ввести ограничения против отдельных российских чиновников. В случае же с Навальным процесс шел гораздо быстрее.

Однако, отметил он, возникает вопрос: имеют ли эти санкции, направленные против отдельных высокопоставленных должностных лиц, какой-либо реальный эффект?

В поисках ответа Виньярски обращается к словам самого Навального в его интервью немецкому Der Spiegel, где он заявил, что санкции не особенно ощутимы, пока элитам России будет позволено пользоваться всем, что может предложить Европа, а именно благами комфортной жизни на Западе.