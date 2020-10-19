Москва, , 10:12 — REGNUM Новым генеральным директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России назначен Алексей Кулапин. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба министерства.

«Александр Новак (главой данного ведомства) назначил на должность генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Алексея Кулапина», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ранее Алексей Кулапин был главой Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время перед РЭА поставлена цель «стать ключевым отраслевым центром компетенций: обеспечить качественную аналитическую и методологическую поддержку реализации государственной энергетической политики, содействие в выстраивании эффективного диалога между государством и компаниям ТЭК».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что указ о назначении Алексея Исакова на пост российского посла в Литве подписал президентом России Владимир Путин.