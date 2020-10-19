19 октября 2020 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 09:49 — REGNUM Папа Римский Франциск предложил создать всемирный фонд борьбы с голодом, передает Vatican News (Ватикан). 16 октября, в день 75-й годовщины основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), понтифик обратился к ее генеральному директору Цюй Дунъюю с поздравительным видеопосланием. В эти трудные времена пандемии коронавируса еще важнее поддерживать инициативы ФАО, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) для продвижения устойчивого и диверсифицированного сельского хозяйства, поддержки малых фермерских общин и сотрудничества в области развития сельских районов в беднейших странах. Для человечества голод — это не только трагедия, но и позор. В значительной степени люди голодают из-за неравномерного распределения плодов земли, нежелания инвестировать в сельское хозяйство, последствий изменения климата и роста конфликтов в различных частях планеты. С другой стороны, тонны продуктов выбрасываются. Перед лицом этих реалий мы не можем оставаться равнодушными или безучастными: каждый из нас несет ответственность, подчеркивает Франциск. Нынешний кризис показывает, что для искоренения голода в мире необходимы конкретные политические действия. Папа выступает с предложением создать всемирный фонд за счет средств, которые тратятся на вооружение и другие военные расходы, чтобы навсегда искоренить голод и внести вклад в развитие беднейших стран.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Предстоятель Русской православной церкви обратился к руководству Азербайджана и Армении с просьбой использовать объявленное в субботу, 10 октября, перемирие для переговоров и политического решения проблем. «Плохой мир лучше хорошей ссоры», — подчеркнул Кирилл. Патриарх выразил глубокие соболезнования жителям Нагорного Карабаха, а также народам Азербайджана и Армении в связи с конфликтом, который длится более 30 лет. Он напомнил, что Московский патриархат долгое время работал с духовными лидерами обеих стран, католикосом Гарегином II и шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, «чтобы противостояние не превратилось в межрелигиозный конфликт и чтобы проблемы разрешились мирным путем».

Предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II призывает международное сообщество вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Наступление азербайджанской армии «игнорирует соглашение о прекращении огня» и подтверждает провал ранее проведенных переговоров. Перед лицом этого сценария международное сообщество, прежде всего государства — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны «принять более решительные меры по предотвращению геноцидальных действий Азербайджана при непосредственном участии Турции, заставив их прекратить войну и договориться об окончательном решении». В заявлении, распространенном армянской прессой, католикос также напомнил об обстрелах гражданского населения и разрушении собора в Шуши.

Христианские правозащитные организации вновь призвали администрацию США, Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в ответ на ее участие в азербайджано-армянском конфликте и предупредили, что действия Анкары продиктованы «враждебностью» по отношению к христианам, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом было заявлено в ходе панельной дискуссии, организованной «Группой в защиту христиан» (IDC) под названием «Турция осуществляет еще один христианский геноцид. Почему администрация Трампа молчит?» В ней приняли участие президент IDC Тофик Бааклини, исполнительный директор Армянского Национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян, постоянный представитель Нагорно-Карабахской Республики в США Роберт Аветисян, научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Майкл Рубин, исполнительный директор Греко-американского совета лидерства (HALC) Энди Земенидес. По словам Баклини, Турция является опасным игроком, и «мы ожидаем, что администрация Трампа примет меры». Некоторые из участников дискуссии призвали ввести санкции против Анкары в ответ на нарушения ею международных соглашений. Аветисян отметил, что нынешний конфликт является «беспрецедентным» и что за большей частью насилия стоят наемники, нанятые Турцией. Он призвал к признанию Арцаха (Нагорного Карабаха), что послужит сигналом Азербайджану. Турция, заявил Рубин, не имеет никаких исторических притязаний на Арцах. Он считает, что «единственной мотивацией» Анкары была «враждебность», которая распространяется «не на армян как народ, а на христианство как религию».

Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян в интервью испанским журналистам прокомментировал недавний обстрел собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши, рассказывает Crux (Денвер, США). По его словам, война между Арменией и Азербайджаном никогда не была религиозным конфликтом, потому что армяне «не воюют с мечетями, у нас нет никаких проблем с другими конфессиями и никогда не было». Архиепископ живет в Нагорном Карабахе с 1989 года, он был очевидцем конфликта с самого начала. Суть его, говорит Паргев, заключается в защите самых элементарных прав человека. Более семидесяти лет назад азербайджанцы, управлявшие Карабахом, входившим в состав АзCCР, закрыли все армянские церкви. «Вот в чем была проблема», — сказал он. Армяне часто заявляют, что христианство подобно цвету кожи: его нельзя поменять, отсюда и влияние Армянской Церкви на жизнь верующих. Говоря об обстреле собора, архиепископ подчеркнул, что азербайджанцы хотят «растоптать символы нашей веры». Он возлагает прямую вину на турецкое правительство, которое поддерживает Баку в военном отношении. Архиепископ родился в Сумгаите, азербайджанском городе, где в конце февраля 1988 года произошел погром армянского населения, в том числе семьи Мартиросяна. «Это уже третья попытка геноцида, — говорит он. — Первый был в 1915 году, второй в Сумгаите и других городах Азербайджана. Теперь мы третьи».

Военный экспорт из Турции в Азербайджан увеличился в этом году в шесть раз, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Пик продаж пришелся на беспилотные летательные аппараты и другое техническое оборудование. Большая часть закупок дронов, ракетных установок и боеприпасов состоялась после июля 2020 года, когда пограничные столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками побудили Анкару и Баку провести совместные военные учения. Азербайджанцы потратили 278 880 долларов в июле, 36 млн долларов в августе и 77,1 млн долларов в сентябре. Для сравнения: за первые девять месяцев 2019 года этот показатель составил 20,7 млн долларов. Стамбульский военный аналитик Туран Огуз подчеркивает: «Азербайджан обратился за помощью к Турции, Анкара решительно настроена обеспечить Баку. Оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией укрепляется с каждым днем».

15 октября в Минске прошло пленарное заседание Конференции католического епископата Белоруссии, передает Catholic.by (Минск, Белоруссия). Ее председатель митрополит Минский Тадеуш Кондрусевич участвовал в работе дистанционно из-за невозможности присутствовать лично ввиду запрета белорусских властей на возвращение домой. Впервые в заседании принял участие новый апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Анте Йозич, которого сопровождал секретарь отец Махер Шаммас. Кондрусевич обратился к участникам пленарного заседания с приветственной речью. Он приветствовал Йозича и пожелал ему плодотворной работы на общее благо верующих и всего белорусского общества. Нунций передал приветствия от папы Франциска и выразил радость по поводу начала своего служения в стране. Иерархи обсудили и определились с программой пастырского года — 2021, который будет отмечать под знаком 30-летия возрождения структур Католической церкви в Белоруссии. Епископы проявили солидарность с Кондрусевичем, выразив надежду на его скорейшее возвращение к своей пастве, и призвали духовенство и верующих продолжать молиться с этой целью.

Председатель Синодального отдела РПЦ по делам молодежи епископ Истринский Серафим принял участие в работе VI Конгресса христианской культуры в Люблине, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «Мы всегда должны помнить, что мы — братья, несмотря на все наши различия, — подчеркнул владыка. — Благодаря диалогу между Православной и Католической церквами мы можем достичь согласия, а при необходимости — и примирения». Епископ добавил, что «хорошая почва» для продолжения диалога между россиянами и поляками — это первое в истории послание, которое подписали в августе 2012 года в Варшаве патриарх Московский и всея Руси Кирилл и тогдашний председатель Конференции католического епископата Польши архиепископ Юзеф Михалик. Серафим отметил, что сейчас мы живем в трудный и сложный период, когда приходится бороться с пандемией коронавируса. И Православная церковь в России, и Католическая церковь в Польше должны адаптироваться к удаленной работе, это касается образования, работы с молодежью и всего другого, чем сегодня занимается Церковь, сказал владыка. По его словам, несмотря на трудности, Русская православная церковь запускает программы, связанные с богословским образованием и работой с молодежью.

Настоятель католического прихода Христа Царя Вселенной отец Богдан Каленцкий рассказал в интервью Сибирской католической газете (Новосибирск, Россия) о восстановлении храма, переданного общине 15 декабря 2019 года. «Что же касается пандемии, то она и в самом деле замедлила ход некоторых внутренних работ, — отметил он. — Но нет худа без добра. Мы использовали это время вынужденного простоя для оформления и переоформления всех необходимых документов. Сам объект недвижимости и занимаемый им участок земли должны быть заново зарегистрированы как предназначенные для религиозной деятельности. Собственно говоря, не имея такой документации, мы не вправе приступать к строительным работам. Ее подготовка окончательно завершится на ближайшей неделе, после чего мы можем смело взяться за реализацию нашего проекта. Мы уже нашли архитекторов и строительных подрядчиков. На очереди заключение с ними договора и внесение предоплаты в размере 30% от общей стоимости проекта». В настоящее время возглавляемая им община насчитывает порядка 250 человек. Но отец Богдан убежден, что «потенциальных католиков» или людей, у которых есть «католические корни», в Барнауле есть по меньшей мере несколько тысяч. Так что потенциал для роста численности есть. Возможно, удачное расположение храма в самом центре города будет этому способствовать. «Мы намереваемся приобрести хороший орган, устраивать в храме концерты духовной музыки и, таким образом, способствовать распространению культуры западного христианства, познакомить с нею как можно большее число жителей нашего города», — подчеркнул настоятель.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».