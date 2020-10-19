Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Тест на коронавирус, проведенный у лидера оппозиционной партии «Лело для Грузии» и крупнейшего в стране банкира Мамуки Хазарадзе, дал положительный результат. Об этом политик 18 октября сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

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«Я хотел бы сообщить своим товарищам, товарищам по команде «Лело» и грузинскому обществу, что вчера вечером я прошел ПЦР-тест, потому что у меня немного повысилась температура. Тест на COVID-19 был положительным. В соответствии с международными стандартами и правилами, с сегодняшнего дня я перешел в самоизоляцию. Это был первый тест, через 48 часов сделаю еще один анализ, чтобы убедиться на все 100%», — написал Хазарадзе.

Он также отметил, что действия властей по борьбе с распространением коронавируса якобы являются «некомпетентными» и «непрофессиональными», из-за чего все жители Грузии в опасности. В то же время Хазарадзе призвал не паниковать, так как «справиться с COVID-19 и победить его легко». Политик уверен, что его партия справится с коронавирусом и правящей партией «Грузинская мечта».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Грузии назначены на 31 октября. Согласно соцопросам, за «Лело для Грузии» готовы проголосовать менее 3% респондентов.

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