Уфа, , 09:48 — REGNUM Медицинских инспекторов назначат на каждом предприятии в Башкирии. Соответствующее поручение дал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, благодаря слаженной профилактической работе медицинских инспекторов в республике эффективно прошли и выдержали первый удар в школах региона: заболело мизерное количество учителей и школьников. И это благодаря инспекторам.

Хабиров подчеркнул, что каждое предприятие должно определить мединспектора, который будет утром встречать сотрудников на проходной, анализировать состояние их здоровья, проверять санитарный режим и то, как люди носят маски. Поэтому нужно подготовить краткий он-лайн курс для их подготовки.

По словам ректора Башкирского медуниверситета Валентина Павлова, эти курсы начнут проводить с 19 октября. На сайте университета эта информация уже есть. Кроме этого, будет открыт специальный сайт, на котором будет размещен весь образовательный контент, рассчитанный на 4 часа.

Валентин Павлов также предложил вновь организовать работу колл-центра для того, чтобы медицинские инспекторы могли получать консультации у врачей, которые имеют опыт борьбы с коронавирусом.