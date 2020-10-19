Сеул, , 09:45 — REGNUM 18 октября председатель правящей партии Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён провел встречу с высокопоставленным политиком Японии Такео Кавамура, с которым обсудил пути улучшения двусторонних отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В рамках 40-минутной встречи стороны согласились с необходимостью активных консультаций для урегулирования нерешённых вопросов.

Ли Нак Ён также выразил сожаление по поводу «подношения» премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга храму Ясукуни, а также обратился к японскому политику с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В ответ Кавамура пояснил, что новый премьер-министр следует традиции своего предшественника.