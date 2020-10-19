Ла-Пас, , 09:38 — REGNUM Бывшего министра экономики Боливии Луиса Арсе поздравила с победой на выборах президента страны и.о. главы государства Жанин Аньес. Сообщение соответствующего содержания 19 октября размещено на ее странице в соцсети Twitter.

Как уточнила Аньес, несмотря на то, что официальный подсчет голосов на выборах президента Боливии ещё не закончен, по предварительным данным, Лиус Арсе и экс-глава МИД Боливии, а также кандидат в вице-президенты страны Давид Чокеуанка являются победителями на данных выборах.

«Я поздравляю победителей и прошу их управлять страной, думая о Боливии и демократии», — написала в своем сообщении и. о президента Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных экзитполов стало известно, что сторонник экс-президента Боливии Эво Моралеса, бывший министр экономики страны Луис Арсе в настоящее время лидирует на выборах главы данного государства, набирая около 52,4% голосов избирателей.