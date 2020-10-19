Москва, , 09:30 — REGNUM Специалисты из Франции совершат наблюдательный полёт над территорией России. Об этом 19 октября сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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Он уточнил, что самолёт наблюдения С-130Н выполнит полёт с аэродрома Кубинка с 19 по 23 октября в рамках реализации Международного договора по открытому небу.

«Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) […] исключают использование технических средств, не предусмотренных договором», — подчеркнул Рыжков.

Он добавил, что полёт пройдёт по согласованному маршруту, строгое соблюдение параметров которого на борту воздушного судна будут контролировать российские специалисты.

Напомним, в сентябре наблюдательный полёт над Россией выполнили специалисты из Германии, Франции и Румынии. Полёт прошёл на румынском самолёте АН-30.

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Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу, который Россия ратифицировала в 2001 году, предполагает эпизодические взаимные облёты территорий стран-участниц для увеличения доверия и открытости стран в сфере вооружений и военной деятельности.

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