Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Социологические опросы о популярности партий провели в Грузии рейтинговые агентства Survation и Ipsos. Их результаты 18 октября опубликовали, соответственно телеканалы «Рустави 2» и «Мтавари архи».

По данным Survation, за правящую партию высказались 55,6% опрошенных, за «Единое национальное движение» — 19,8%, за «Европейскую Грузию» — 5,2%, за блок «Стратегия Строителя» — 5,1%, а за «Альянс патриотов» — 3,8%.

В поддержку остальных партий высказались от 3% респондентов и менее. 68% опрошенных заявили, что уверены в своем решении.

Этот опрос проводился с 12 по 29 сентября. В нем участвовали 9075 человек. Погрешность оценивается в пределах 1,3%.

Результаты опроса от Ipsos заметно отличаются. За «Грузинскую мечту» в нём высказались 26,2% опрошенных, за «Единое национальное движение» — 17,8%, за «Стратегию Строителя» — 5,3%, за «Европейскую Грузию» — 5,1%, а за «Лело для Грузии» и «Гирчи» — по 2,7%. За остальные партии согласны отдать голоса от 2% опрошенных и меньше.

При этом 34% респондентов заявили, что еще не знают, за кого голосовать. На основании уточняющих вопросов их голоса перераспределили между партиями. В результате такого метода аллокации «Грузинская мечта» получила поддержку 40,3% респондентов, а «Единое национальное движение» — 31,2%. У остальных партий результаты значительно не изменились.

Это исследование проводили с 8 по 15 октября. Опрошены были 1500 человек. Погрешность оценивается в пределах 2,5%.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланированы выборы в парламент. Победившая партия сможет назначать своего премьер-министра, а если наберет более 40%, то назначать всех членов правительства, не вступая в коалицию с другими партиями.

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