Киев, , 09:19 — REGNUM Состав украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу могут дополнить депутатами Верховной рады. Об этом заявил представитель фракции «Слуга народа» Александр Качура 18 октября в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Парламентарий напомнил, что именно депутаты Верховной рады в конечном итоге принимают законы, касающиеся местного самоуправления и выборов, о которых идёт речь на переговорах в ТКГ.

«Поэтому я уверен, чтобы именно депутаты от разных политических фракций входили бы в делегации ТКГ», — заявил Качура.

По его словам, депутаты, участвующие в переговорах в Минске, смогут убедить коллег изменить украинское законодательство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный заявил о том, что Украина сможет «вернуть» Крым через Белоруссию.

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