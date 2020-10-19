Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM Школы Бурятии, которые ранее были отправлены на «удалёнку», остаются на дистанционном обучении. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

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"Ситуация с коронавирусом, к сожалению, легче не становится, а только развивается. (…) Помимо этого идёт резкий рост заболеваний пневмонией. В связи с этим ранее принятое решение о возбновлении учёбы первых — четвёртых классов в Улан-Удэ, Иволгинском районе и в других местах — там, где они ранее были переведены на дистант, отменяем. Оставляем их на дистанционном обучении», — написал Цыденов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что у любого решения всегда есть и плюсы, и минусы, и приходится выбирать.

«Я понимаю, что дистанционное образование для первоклашек это очень условное мероприятие. Дистанционно научить читать и писать я не знаю как. Но начальные классы в школы сами не ходят. Их водят родители или бабушки с дедушками. И дома после школы они, как правило, не одни, а с родственниками. У нас основное заражение по республике сейчас идёт из семейных очагов. При этом дети, не болея или легко болея, сами заражают старших, которые болеют уже тяжело. Плюс необходимость водить и забирать из школы это дополнительные риски заражения в транспорте», — уточнил Алексей Цыденов.