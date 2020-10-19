Ереван, , 08:58 — REGNUM Армения до сих пор не признала независимость Нагорно-Карабахской Республики, так как надеется на мирное разрешение конфликта с Азербайджаном. Свет в конце этого тоннеля пока есть, заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью «Коммерсанту», опубликованному 19 октября.

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Он напомнил, что в 1990-х годах Армения приостановила процесс признания НКР, чтобы путём переговоров решить вопрос о статусе этого региона. Надежда на это пока есть, и Ереван готов подождать. Но если Азербайджан при поддержке Турции откажется от переговоров, Армения признает независимость Карабаха.

«Вот если азербайджанская сторона объявит, что они готовы к перемирию и готовы дальше вести переговоры, тогда надежда есть», — пояснил Саркисян.

В противном случае, добавил армянский президент, нагорнокарабахский конфликт может перерасти в намного более трагичную и масштабную войну, подобную той, что разгорелась в Сирии.

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