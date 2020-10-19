Сеул, , 09:00 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен совершит визит в Южную Корею в ноябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По его словам, в Сеул представителя США пригласил глава Управления национальной безопасности Южной Кореи Со Хун, с которым О’Брайен встретился в Белом доме на прошлой неделе.

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Точная дата визита неизвестна, однако предполагается, что зарубежная поездка помощника президента США по национальной безопасности состоится после выборов в Соединённых Штатах, которые состоятся 3 ноября.