Кемерово, , 08:58 — REGNUM Коронавирус — теперь часть нашей жизни. И он по-прежнему опасен. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

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«Хочу еще раз напомнить, что сегодня на каждом из нас лежит персональная ответственность, — написал Цивилёв в колонке «Скорая помощь для медицины». — Поэтому средства индивидуальной защиты обязательно носить во всех общественных местах. Не забывайте о социальной дистанции и дезинфекции рук. Избегайте массовых скоплений людей. Позаботьтесь о тех, кто не может выйти из дома. А мы продолжим искать и применять разные решения, чтобы разгрузить нашу систему здравоохранения и дать возможность врачам качественно выполнять свою работу. Уверен, наши общие усилия помогут Кузбассу успешно преодолеть этот сложный период».

Также Сергей Цивилёв отметил, что новая волна коронавируса проверила на прочность здравоохранение Кузбасса.