Омск, , 08:57 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков, обращаясь к жителям региона, подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции «с каждым днём становится всё напряжённее». Видеообращение Буркова размещено на его странице в инстаграме.

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«Я обращаюсь к руководителям промышленных предприятий, организаций с просьбой изыскать возможность как можно больше своих работников перевести в дистанционный режим работы», — сказал губернатор.

По его словам, областное правительстве уже проделало такую работу.

«Часть работников сегодня работает в дистанционном режиме, выполняя все свои должностные обязанности», — подчеркнул Бурков.

Напомним, по состоянию на 18 октября в Омской области коронавирус выявлен у 13 374 человек. 10 343 человека выздоровели, 376 — скончались.

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