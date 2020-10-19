Джакарта, , 08:56 — REGNUM По данным института исследования политических показателей Индонезии, рейтинг главы государства Джоко Видодо немного вырос в сентябре 2020 года, сообщает Kompas.

Согласно исследованию, 68% жителей Индонезии довольны политикой президента Джоко Видодо.

Известно, что рейтинг Джоко Видодо вырос с 50% до более чем 70% в течение 2019 года. В начале пандемии или в феврале 2020 года популярность главы государства упала до 69,5%. Через три месяца, в мае 2020 года, этот показатель снова упал до 66,5%, а в июле 2020 года — до 65,2%.

Опрос проводился среди 1200 респондентов из всех регионов Индонезии с 24 по 30 сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир заявил, что производитель поездов, компания Stadler Rail Group из Швейцарии, построит региональную штаб-квартиру в Индонезии.

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