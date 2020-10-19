Кемерово, , 08:51 — REGNUM Люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации: кто-то впадает в ступор, кто-то намеренно игнорирует угрозу, но в Кузбассе предпочитают действовать. Об этом в новой колонке «Скорая помощь для медицины» заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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"Новая волна коронавируса в очередной раз проверила на прочность нашу систему здравоохранения, — подчеркнул Цивилёв. — В ответ на сложности и перегрузки мы задействовали дополнительные ресурсы и оперативно приняли целый ряд мер, чтобы поддержать областных врачей. Да, больницы и поликлиники сейчас работают на пределе возможностей. Я побывал в двух медицинских учреждениях с внеплановыми проверками и убедился, что проблемы есть, прежде всего — с кадрами. Кузбасские врачи самоотверженно выполняют свою работу, но рук не хватает: среди медперсонала тоже много заболевших. В связи с этим в поликлиники разных муниципалитетов направляются студенты-медики. В основном это старшекурсники, которые могут заниматься бумажной работой и принимать звонки, а также выполнять часть фельдшерских функций».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 октября, за прошедшие сутки выявлено 177 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено 13 294 случая заражения коронавирусом, 8960 пациентов выздоровели, 175 человек скончались.

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