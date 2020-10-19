Тегеран, , 08:49 — REGNUM С 19 по 21 октября 2020 года в Тегеране пройдёт второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по вопросу урегулирования последствий авиакатастрофы украинского самолёта Boeing. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В рамках переговоров пройдут три технические встречи с участием заместителя министра иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда и украинских чиновников.

«Одна из этих встреч посвящена техническим обсуждениям, которые проведёт Организация гражданской авиации Ирана. Вторая сессия посвящена судебным вопросам… а другая сессия посвящена правовым вопросам, связанным с размером компенсации, которая должна быть выплачена за гибель людей и разбившийся самолет», — сказано в сообщении.

Напомним, первый раунд переговоров завершился в Киеве в начале августа 2020 года. Иран взял на себя ответственность за падение самолёта, сбитого в январе 2020 года под Тегераном, и согласился выплатить компенсации семьям погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновник: Иран проведёт раунд переговоров по сбитому самолету 18 октября