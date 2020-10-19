Прага, , 08:46 — REGNUM 18 октября вечером в Праге прошла уличная акция протеста против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Не обошлось без столкновений с полицией и пострадавших. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Митинг был организован Движением гражданского неповиновения (HON), которое было создано в ответ на эпидемиологические ограничения еще весной и ранее уже успело организовать аналогичные акции. Однако на этот раз городские власти Праги предупредили организаторов о том, что акция должна быть ограничена в количестве человек и в социальной дистанции между её участниками в связи с пандемией.

Так, условия проведения протестной акции предполагали, что количество участников должно быть ограничено до 500 человек и расстояние между ними должно быть два метра. Участники также должны носить защитные маски.

Но, по данным городских властей, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч человек. Кроме того, люди не соблюдали необходимое расстояние между друг другом и многие были без масок. В связи с этим полиция начала задерживать участников акции. Начались потасовки. Принимавшие участие в митинге футбольные фанаты зажгли пиротехнику и дымовые свечи. Полиция применила водометы и вытеснила демонстрантов со Староместской площади.

Министр внутренних дел страны Ян Хамачек объявил, что организаторы будут наказаны. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, поздравил полицейских с их эффективными действиями.

По итогам произошедшего городские власти сообщили, что в мероприятии приняли участие как противники масок и других ограничений, так и представители радикальных фанатских группировок. Во время акции с трибуны критиковались обязанность носить маски, закрытие школ и иные ограничения, инициированные правительством. В первую очередь критика была направлена на премьер-министра Андрея Бабиша и министра здравоохранения Романа Примулу. Некоторые участники выкрикивали в их адрес нецензурные выражения.