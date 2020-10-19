Оренбург, , 08:43 — REGNUM Реформа правоохранительных органов в ближайшее время навряд ли произойдёт. Такое мнение выразил бывший сотрудник УФСИН по Оренбуржью в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя появившуюся информацию о возможном объединении на основе МВД полиции, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной фельдъегерской службы (ГФС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Разговоры о передаче уголовно-исполнительной системы в ведение МВД идут уже длительное время. Тем более, что подобное в истории уже происходило. Еще чаще возникали слухи о разаттестации определенной части сотрудников с переведением их в разряд госслужащих. Однако это могло бы существенно повлечь отток кадров из системы. Для гражданских лиц, вряд ли бы сохранили льготную выслугу лет, да и пенсия уменьшилась по сравнению с военной», — сказал экс-сотрудник уголовно-исправительной системы.

Он подчеркнул, что не стоит сбрасывать со счетов, что сегодня УИС имеет огромную инфраструктуру, высшие и средние профессиональные учебные заведения, здания и режимные объекты. Перевод из структуры в структуру может потребовать значительных денежных средств. Самое главное, чтобы разработка любой реформы осуществлялась людьми компетентными, учитывались все нюансы и риски.

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо аппарата Совета безопасности первому замминистра внутренних дел Александру Горовому сообщила об инициативе Минфина РФ. Ведомство предлагает объединение МВД, ФСИН, ГФС и ФССП на основе МВД. В рамках реформы предполагается сокращение сотрудников. Объединение инициируется с целью оптимизации расходов.

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