Тбилиси, , 08:35 — REGNUM Оппозиционная партия «Европейская Грузия» 21 октября организует в ряде городов Грузии массовую автомобильную акцию протеста в рамках избирательной кампании, которая учитывает сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом, как сообщает пресс-служба данной политсилы, объявил глава избирательного штаба партии Серги Капанадзе.

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Как сообщил политик, акция будет сигналом лидеру правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшему бизнесмену в стране Бидзине Иванишвили.

«В среду мы планируем масштабную автомобильную акцию под названием «Посигналь Бидзине», которая пройдет во всех городах, в том числе в Тбилиси. Это безопасная альтернатива собранию, выход того же количества людей, но на машинах, и сигнал Иванишвили, что его время истекло», — приводят в пресс-службе слова Капанадзе.

Он отметил, что акция в таком формате будет безопасна с точки зрения рисков распространения коронавируса, так как все ее участники будут находиться в автомобилях. В Тбилиси машины должны проехать возле бизнес-центра Иванишвили.

Стоит отметить, что ранее в «Европейской Грузии» планировали провести 17 октября массовое шествие в Тбилиси, но отменили его из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

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