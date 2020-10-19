Ереван, , 07:43 — REGNUM Статус Нагорного Карабаха стал, по мнению премьер-министра Армении Николы Пашиняна причиной боевых действий на линии соприкосновения. Об этом 19 октября написал сам глава правительства Армении на своей странице в Facebook.

Никола Пашинян «Первое. Из-за чего эта война? Статус Карабаха. Второе. Могли ли мы избежать этой войны? Да, если бы сдали территории и согласились на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса», — поясняет Пашинян в социальной сети.

Далее премьер-министр Армении отмечает, что добиться приемлемого для Нагорного Карабаха статуса мирным путём уже невозможно, так как последняя такая возможность была безвозвратно упущена в 2011 году в Казани. Но при этом Пашинян уточняет, что военным путём решить вопрос о статусе Карабах возможно только в случае успеха Армении в войне.

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Достичь успеха в войне для Армении, по мнению Пашиняна, возможно лишь в случае концентрации национального потенциала вокруг этой цели и идти к ней честно и самоотверженно.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе президента Армении Армена Саркисяна Азербайджану признать независимость Нагорного Карабаха в случае отказа Баку от мирных переговоров.

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