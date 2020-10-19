Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп должен был, по мнению российского блогера Алексея Навального, присоединиться к европейским политикам и осудить инцидент отравлением оппозиционера. Соответствующее заявление Навальный сделал в ходе интервью телеканалу CBS, вышедшего в эфир 18 октября.

Навальный отметил, что после истории с его отравлением Трамп не ввёл санкций против России. По мнению блогера, важно, чтобы все политики, включая президента США Дональда Трампа, выступили против применения химического оружия в XXI веке.

Напомним, российский оппозиционный блогер Навальный был госпитализирован в Омске в конце августа. После этого, по настоянию семьи блогера, его доставили самолётом на лечение в Германию. Правительство ФРГ выступило с утверждением, что блогер был отравлен веществом из группы «Новичок», относящегося к боевым отравляющим веществам. Из-за ситуации с Навальным в отношении России Евросоюз ввёл санкции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кремле пообещали отреагировать на введение ЕС новых санкций, связанных с блогером Навальным.

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