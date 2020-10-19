19 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходим новый мощный политический толчок и импульс для активизации этого процесса в дипломатическом, а не в силовом русле. Такую работу следует обязательно начинать, пока дело не дошло до полномасштабного военного конфликта, выходящего за пределы Закавказья.

Станислав Тарасов, , 06:41 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В Нагорном Карабахе нарушены договоренности о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу начиная с 00:00 часов 18 октября, которое было достигнуто благодаря усилиям военных ведомств конфликтующих Азербайджана и Армении и без посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Хотя утверждалось, что решение было принято, «следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели МГ ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению от 5 октября 2020 года и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года».

Понято, что стороны обвиняют в грубом нарушении перемирия друг друга. Бои на северном и южном участке фронта продолжаются. Обе стороны несут потери, есть погибшие и раненые. В силу понятных причин стороны не выбрасывают в открытое информационное пространство многое, если не большинство, из того, что происходит на поле боя. Многие сообщения в СМИ следует рассматривать очень осторожно, так как они не имеют подтверждения, что затрудняет воссоздание детальной достоверной картины происходящего. Но можно говорить о формирующейся геополитической расстановке сил, поскольку звучат многочисленные политические заявления и осуществляются разные дипломатические контакты. Сейчас очевидно следующее: молниеносная война Азербайджана при активной и почти всесторонней поддержки Турции не состоялась. Война приобретает затяжной характер. Тем не менее, Анкара выставляет себя в качестве общего знаменателя и причины многих вызовов.

Состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В официальных сообщениях двух внешнеполитических ведомств по этому поводу звучат вроде бы правильные слова о «необходимости неукоснительного выполнения положений московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», отмечается» востребованность незамедлительного установления режима прекращения огня и согласования механизмов контроля за его соблюдением», уточняется «важность оперативного согласования шагов по возобновлению переговорного процесса в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов».

Но за словами нет конкретных дел. Равным счетом это относится и к телефонным разговорам Лаврова с его армянским и азербайджанским коллегами. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что «Минская группа должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху» и «вернуть территории» Азербайджану». И еще. Он обвиняет США, Францию и Россию в затягивании этого процесса. Но упреки МГ ОБСЕ в бездеятельности не имеют основания, так как со своей стороны группа выполняет именно те функции, которые на нее возложены — быть посредником между сторонами и помочь им найти компромиссное решение. В задачу группы не входит навязывание какого-либо решения участникам конфликта.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на восстановлении территориальной целостности страны, возврате контроля над Нагорным Карабахом и возвращении азербайджанцев в регион. По его словам, для достижения цели Баку «будет идти до конца», причем власти Азербайджана никогда не согласятся с признанием независимости Нагорного Карабаха. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что его страна не согласна с отказом Нагорному Карабаху в самоопределении и продолжает призывать международное сообщество к признанию государственности Нагорного Карабаха. При этом конфликтующие стороны, ужесточая свои позиции, действуют вопреки согласованным ранее принципам мирного урегулирования конфликта.

Поэтому вернуться на исходную переговорную позицию Минской группе будет очень сложно, так как Баку и Еревана стороны не готовы к взаимным уступкам, хотя Армения в большей степени готова к мирным переговорам. Алиев вообще считает наиболее приемлемым силовой сценарий решения проблемы. сторон. Бывший американский посол Кэри Кавано, занимавший в 1999—2001 годах пост сопредседателя МГ ОБСЕ, считает, что пока не удастся убедить Алиева в том, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения, «битва будет продолжаться». Но как это сделать? Ведь он с опорой на Эрдогана решился на силовой сценарий, что, как полагает британский эксперт Лоуренс Броерс, «сигнализирует о снижении международного влияния на стороны конфликта, в том числе со стороны Москвы».

По словам Броерса, «у России может быть больше дипломатических рычагов влияния, но Турция, оказывая поддержку Азербайджану, потенциально имеет больше рычагов влияния на самом театре военных действий». В то же самое время США, как считает эксперт, хотя и призывают к соблюдению режима прекращения огня и мирному разрешению конфликта, не принимают должного участия в урегулировании ситуации в регионе. Помимо этого практически нет коллективных действий со стороны международных субъектов, пассивен ЕС, хотя карабахская война происходит на части европейского континента.

Существуют данные, согласно которым турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) при поддержке министерства обороны активно вербует наемников в разных странах для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку. Только за первую неделю октября в зону указанного конфликта было направлено около 1,3 тыс. наемников из Сирии и 150 из Ливии. В ответ Эрдоган заявляет, что Минская группа оказывает Армении помощь, посылая ей оружие. Ясно, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходим новый мощный политический толчок и импульс для активизации этого процесса в дипломатическом, а не в силовом русле.

Такую работу следует обязательно начинать, пока дело не дошло до полномасштабного военного конфликта не только в Закавказье.