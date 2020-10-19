Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Рекомендацию не перебивать кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена на предстоящих дебатах дал действующему президенту США Дональду Трампу его предвыборный штаб. Об этом 18 октября сообщил портал Axios.

По данным портала, помощники советуют Трампу больше шутить и говорить спокойным голосом. В предвыборном штабе американского лидера считают, что так на фоне Трампа Байден будет выглядеть «старчески болтливым» и пустится в длительные путаные рассуждения.

Поясняется, что, по мнению помощников, Трампу достаточно будет лишь призвать людей голосовать за него и не вступать в дебаты с Байденом, там самым спасая его. При этом в штабе Трампа ожидают, что президент США поднимет тему недавней скандальной публикации в СМИ информации о сыне Байдена Хантере.

Последние перед президентскими выборами в США дебаты кандидатов на пост главы государства назначены на 22 октября. Для дебатов предложен ряд тем, в их числе борьба с пандемией коронавируса, положение семей в США, расовые проблемы в стране, проблемы изменений климат, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной. Этот перечень может быть изменён или дополнен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации, якобы свидетельствующей о причастности Байдена и его семьи к коррупционным схемам.

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