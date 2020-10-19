Лансинг, США, , 05:03 — REGNUM Обвинение в призывах к экстремистам совершать тяжкие преступления выдвинула губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уитмер в адрес президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление Уитмер сделала 18 октября в эфире телеканала NBC.

«Вызывает все большую тревогу то, что президент США через 10 дней после раскрытия заговора с целью похитить меня, устроить суд надо мной и казнить снова подстрекает и провоцирует подобные акты внутреннего терроризма», — отметила Уитмер.

Губернатор добавила, что такие призывы Трампа могут быть опасны не только для неё лично и её семьи, но и для должностных лиц, выполняющих свою работу в разных частях страны. Уитмер отметила, что такая ситуация неправильна и с ней следует покончить.

Напомним, что в октябре власти США задержали 14 человек по подозрению в причастности к подготовке похищения губернатора штата Мичиган и ряда других официальных лиц. По данным СМИ, предполагаемые злоумышленники, состоящие в экстремистских группировках, были крайне недовольны ограничительными мерами, введёнными в Мичигане. С критикой этих мер выступал и президент США Трамп, заявивший, что Уитмер «надо посадить под замок».

В то же время отмечается, что избиратели штата Мичиган могут сыграть ключевую роль в исходе президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября текущего года.

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