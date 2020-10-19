Сантьяго, , 03:42 — REGNUM Более 25 тысяч человек приняли участие в акции, посвящённой годовщине со дня начала волны протестов в Чили. Об этом 18 октября сообщила радиостанция BioBio.

Участники манифестации собрались на площади Бакедано в столице Чили, городе Сантьяго. Именно здесь год назад состоялись первые и самые многочисленные протестные акции. Отмечается, что в ходе мероприятия происходили столкновения между манифестантами и сотрудниками полиции, была зафиксирована попытка поджога церкви, а также акты вандализма.

Власти Чили призвали демонстрантов не забывать о мерах предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в октябре 2019 года правительство Чили приняло решение о повышении платы за проезд в метро города Сантьяго. Такая мера вызвала волну протестов против политики социального неравенства. Протестные акции переросли в масштабные беспорядки, в результате которых, согласно официальным данным, погибли более 20 человек. Ущерб от беспорядков был оценён в $1,4 млрд.

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